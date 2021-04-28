ЛУЧШИЙ ПОРТАЛ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ: ZZ.GURU

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Переводы иностранный статей и уроков, премиум материалы для дизайна, вакансии и дайджесты новостей для дизайнеров

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Телеграм канал Фотогуру

Здесь вы найдёте всё, что вам понадобится для дизайна

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Телеграм канал Иллюстратор

Канал полезен для всех, кто работает с векторной графикой

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Телеграм канал Видеогуру

Всё, что вы давно хотели узнать о видео монтаже и моушн-дизайне

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