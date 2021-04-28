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PHOTOSHOP
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Рисуем волшебную склянку в Adobe Photoshop
Сегодня нарисуем волшебную склянку в программе Adobe Photoshop. Источник: Pixel – школа анимации и рисования More
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ILLUSTRATOR
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Рисуем девушку с зелеными волосами в Adobe Illustrator
Сегодня нарисуем иллюстрацию девушки с зелеными волосами в программе Adobe Illustrator. Источник: Pixel – школа анимации и рисования More
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Иллюстратор 2023 – Крутое обновление года￼
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Рисуем пиццу в Adobe Illustrator
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Рисуем макаруны в Adobe Illustrator
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￼￼Halloween. Рисуем атмосферную иллюстрацию в Adobe Illustrator
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Как нарисовать стильного ворона в программе Adobe Illustrator
ВИДЕОМОНТАЖ
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After Effects Particular – Настройка и анимация частиц
Создание, настройка и анимация частиц в After Effects (Trapcode Particular). Источник: VideoSmile More
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Cinema 4D 2023. Что нового?
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Проект – Sports Blog
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Проект – Searching titles
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Анимация пингвина в After Effects
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Анимация вылетающего ноутбука в Adobe After Effects￼
ОБОРУДОВАНИЕ
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Лучшие компьютеры (Mac и ПК) для графического дизайна в 2022 году
Лучшие компьютеры для графических дизайнеров. Во время поисков идеальных устройств для графического дизайна легко запутаться в представленном на рынке многообразии вариантов, особенно если вы не сильно разбираетесь в современных технологиях. К счастью, определить, насколько хорошо тот или иной компьютер подходит […] More
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Лучшие планшеты для рисования анимации в 2022 году
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Лучшие планшеты для рисования для детей в 2021 году
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Графический планшет HUION H430P
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Какой компьютер выбрать для видеомонтажа?
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Какой ноутбук или компьютер нужен для дизайна?
ГЛАВНОЕ
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in Главное
Мокапы постеров в галерее (подборка №3)
Сэкономьте время и сделайте так, чтобы ваш бренд выглядел привлекательно с помощью этих реальных фото-макетов. Легко размещайте свои дизайны с помощью смарт-объектов, дважды щелкните смарт-слой, скопируйте и вставьте свое изображение, сохраните, и все готово! Фишки:# 10 PSD файлов Организованные слои […] More
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Конференция Config 2022: Мыслить широко и действовать настойчиво
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Встречайте цветовые метки для ключевых кадров в AE!
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Курс по Adobe Illustrator
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“Сайты из ада” или худшие дизайны всех времён и народов
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Полное руководство по программному обеспечению для анимированной графики